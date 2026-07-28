‘Sense ficció’ revive la escalada de Alex Honnold a El Capitán

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El programa Sense ficció de 3Cat emite esta noche (22.05 h) el documental Sol i lliure: Escalant sense corda. La producción sigue la preparación del escalador profesional Alex Honnold para ascender El Capitán, la pared de roca de más de 900 metros de altura en el Parque Nacional de Yosemite (California), y muestra cómo afrontó este desafío. La ascensión solo puede tener dos desenlaces: alcanzar la cima o sufrir una caída que podría costarle la vida. El estadounidense es conocido por practicar escalada en solitario o libre, es decir, sin cuerdas ni protecciones. Para preparar el reto, entrenó en Marruecos y en el propio Parque Nacional, donde escaló El Capitán con cuerdas para estudiarlo. Durante el ascenso final, estará acompañado por un equipo de rodaje experto así como por su pareja, Sanni McCandless, y su amigo y compañero, Tommy Caldwell.