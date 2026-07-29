‘Joc de cartes’ estrena temporada de verano en el Pirineo de Lleida

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3Cat estrena esta noche (22.05) la edición veraniega de Joc de cartes, donde se visita el Pirineo de Lleida para descubrir restaurantes informales de montaña.

Marc Ribas recorrerá algunos de los paisajes más espectaculares del Alt Urgell para descubrir propuestas gastronómicas que combinan cocina de proximidad, ambiente acogedor y espíritu veraniego. En esta primera competición se enfrentarán Miseria e Nobilità, de Oliana; el Casino de Peramola y La Taverna del Codina, de La Seu d’Urgell.

El programa también recorrerá las playas de Badalona, la Costa Daurada, la Costa Brava y la Catalunya Central. Después de la temporada de verano y otros cinco capítulos Ribas dejará paso al cocinero leridano Arnau París, de 38 años y conocido por haber ganado la novena edición de MasterChef, que se hará cargo del programa con ocho capítulos restantes.