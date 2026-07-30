Lolita y Santiago Segura en el fin de temporada de ‘El perro andaluz’

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La 1 emite esta noche, a las 22.55 horas tras El viaje al centro de la tele, la última entrega de El perro andaluz antes del parón estival y hasta su regreso en septiembre.

En esta ocasión, Manu Sánchez recibirá como invitados a Lolita y Santiago Segura, quienes repasarán sus respectivas trayectorias y compartirán anécdotas y reflexiones con el presentador.

La noche contará también con la música de María Peláe en una actuación inédita, la participación de María Galiana y Doña Carmen Fuentes y el regreso de secciones habituales como El confesionario y El perro verde, inspirada en las históricas entrevistas de Jesús Quintero.

Además, el espacio desvelará en primicia el nombre del artista que representará a España en Eurovisión Junior 2026, cuya final se celebrará el próximo 24 de octubre en Malta.