Lleida TV emite hoy el partido entre el Vila-sana y el Sant Cugat

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Lleida TV ofrece en directo el encuentro entre el CP Vila-sana Cooperativa d’Ivars y el Vicio PHC Sant Cugat, correspondiente a la tercera jornada de la OK Liga Iberdrola. El partido comenzará a las 19.00 horas y enfrentará a dos equipos de hockey sobre patines en una nueva cita de la máxima competición estatal femenina. La retransmisión contará con la narración de Rubén Carbonell y permitirá seguir la evolución del conjunto del Pla d’Urgell ante el equipo de Sant Cugat. El Vila-sana afronta el encuentro con el objetivo de sumar puntos en este inicio de temporada y continuar compitiendo entre los equipos destacados de la categoría. La emisión tendrá una duración aproximada de 90 minutos y también podrá recuperarse el próximo lunes, cuando Lleida TV ofrecerá una reemisión íntegra del partido a partir de las 11.15 horas.