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RTVE modifica esta semana la programación de La 1 con motivo del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, previsto para mañana. Uno de los espacios afectados es El perro andaluz, presentado por Manu Sánchez, que adelanta excepcionalmente su emisión a esta noche. El programa comenzará tras La revuelta, alrededor de las 23.00 horas, y contará con dos invitados: el cantante Miguel Ríos, que repasará su trayectoria vinculada al rock y sus convicciones, y la periodista Àngels Barceló, que protagonizará su primera gran entrevista televisiva tras abandonar la Cadena SER el pasado mes de junio, después de 21 años en la emisora y nueve al frente de Hoy por hoy. La comunicadora reaparecerá en televisión en plena campaña electoral, cinco meses después de despedirse de los micrófonos y de dejar el programa con cifras históricas.