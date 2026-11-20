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Lleida TV sigue en directo la gala de los Premis Literaris desde la Seu Vella
Lleida TV ofrece hoy una cobertura especial de los Premis Literaris 2026, que se celebrarán en la Seu Vella de Lleida. La programación arranca a las 18.30 horas con una edición especial de Connecta Lleida Pirineus, presentada por Judit Montoy y emitida en directo desde el conjunto monumental. El espacio conectará con diferentes puntos del país y mostrará el ambiente previo a la gala, así como los preparativos de una de las citas culturales destacadas de la ciudad. A las 19.00 horas, la cadena retransmitirá en directo la ceremonia de entrega de los galardones, también presentada por Montoy. La convocatoria, organizada por el Ayuntamiento de Lleida y el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputación, incluye el 43 Premi d’Assaig Josep Vallverdú y el 31 Premi de Poesia Màrius Torres, destinados a impulsar y fomentar la escritura en catalán.