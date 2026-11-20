Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida TV ofrece hoy una cobertura especial de los Premis Literaris 2026, que se celebrarán en la Seu Vella de Lleida. La programación arranca a las 18.30 horas con una edición especial de Connecta Lleida Pirineus, presentada por Judit Montoy y emitida en directo desde el conjunto monumental. El espacio conectará con diferentes puntos del país y mostrará el ambiente previo a la gala, así como los preparativos de una de las citas culturales destacadas de la ciudad. A las 19.00 horas, la cadena retransmitirá en directo la ceremonia de entrega de los galardones, también presentada por Montoy. La convocatoria, organizada por el Ayuntamiento de Lleida y el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputación, incluye el 43 Premi d’Assaig Josep Vallverdú y el 31 Premi de Poesia Màrius Torres, destinados a impulsar y fomentar la escritura en catalán.