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Lleida TV emite una nueva entrega del espacio dedicado a las elecciones generales del próximo 29N, que en esta ocasión tendrá como protagonista a Roger Melero, número 1 en Lleida del Partido Popular (PP). La entrevista se podrá seguir a partir de las 21.30 horas y tendrá una duración aproximada de 27 minutos. La conversación estará conducida por Jordi Sebastià, presentador de Notícies Lleida, y forma parte de una serie de entrevistas con los candidatos de las diferentes formaciones políticas que concurren a los comicios. El objetivo es acercar a la ciudadanía las principales propuestas de cada partido, abordar sus planteamientos sobre los grandes asuntos de ámbito general y conocer cómo se trasladan estas cuestiones a la realidad. Melero es actualmente el vicesecretario nacional de Inmigración de Nuevas Generaciones del Partido Popular.