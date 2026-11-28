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Lleida TV ofrece una programación especial dedicada a la 28ª edición de los Premis Culturàlia de Tàrrega, que reconocen la trayectoria de personas y entidades destacadas por su aportación social y cultural al país. La cobertura comenzará a las 22.00 horas con un programa presentado por Mariví Chacón, que conectará con la alfombra roja para recoger la llegada de los invitados. A las 22.45 horas, la cadena emitirá la gala de entrega de los galardones, también conducida por Chacón. Los reconocimientos recaen en la Societat de Sant Antoni Abat, en la categoría de entidad; la activista Mariona Solé, como persona; la creadora de contenido Clara Miret, en una nueva categoría dedicada a la creación de contenidos; la Coral Flors d’Urgell de Castellserà, en el ámbito comarcal, y el historiador del arte Albert Velasco, en el intercomarcal.