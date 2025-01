Un monumento catalán, en el top de la lista del New York Times de lugares a visitar en el 2025

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El prestigioso diario norteamericano New York Times ha publicado su lista de los 52 mejores lugares para visitar el año 2025, y entre ellos destacan dos lugares españoles: Canfranc, en Aragón, y Montserrat, en Cataluña.

El monasterio de Montserrat, un símbolo emblemático de Cataluña, ha sido seleccionado como uno de los destinos imprescindibles por el próximo año. Ubicado en la montaña de Montserrat, este complejo monástico benedictino ofrece a los visitantes una experiencia única que combina espiritualidad, cultura y naturaleza.

Entre los atractivos de Montserrat, el New York Times destaca la basílica, que alberga la famosa imagen de la Virgen de Montserrat, conocida popularmente como "La Moreneta". Además, el diario resalta las espectaculares vistas panorámicas que se pueden disfrutar desde los diferentes miradores del monasterio y las numerosas rutas de senderismo que permiten explorar el parque natural que rodea el complejo.

Canfranc , una joya del Pirineo aragonés

Por otra parte, Canfranc, situado en el Pirineo aragonés, también ha sido incluido en esta prestigiosa lista. Esta localidad es conocida principalmente por su impresionante estación internacional de tren, que fue inaugurada el año 1928 y fue un importante enlace ferroviario entre España y Francia hasta su cierre el año 1970.

Recientemente, la estación de Canfranc ha sido objeto de un ambicioso proyecto de restauración que busca revitalizar este enclave histórico y convertirlo en un centro cultural y turístico de referencia. El New York Times destaca la belleza arquitectónica del edificio y su potencial como punto de partida para descubrir los encantos naturales de la zona, como el Valle del Tena o el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Una lista diversa y sorprendente

La lista "52 Plazas tono Go in 2025" del New York Times incluye destinaciones de todo el mundo, desde ciudades cosmopolitas hasta parajes naturales remotos. Algunos de los lugares destacados son la región d'Assam en la India, las Islas Galápagos en el Ecuador, la ciudad de Sydney en Australia, las Montañas Dolomitas en Italia o la remota isla de Montserrat en el Caribe.

Esta selección pone de relieve la diversidad y riqueza de las experiencias turísticas que el mundo ofrece, e invita a los viajeros a explorar destinos tanto icónicos como sorprendentes. La inclusión de Montserrat i Canfranc en esta lista supone un importante reconocimiento internacional para estos dos lugares españoles y un impulso para el turismo en estas regiones.

Un año lleno de conmemoraciones y novedades

El New York Times destaca que el año 2025 estará marcado por varias efemérides y acontecimientos especiales que convertirán algunos destinos en particularmente atractivos. Por ejemplo, Inglaterra celebrará el 250.º aniversario del nacimiento de la escritora Jane Austen, mientras que los Estados Unidos conmemorarán el 250.º aniversario del inicio de la Guerra de Independencia en Lexington y Concord, Massachusetts.

Además, el diario también resalta la apertura de nuevas infraestructuras y atracciones turísticas en varias ciudades, como el mucho esperado Museo del Cine de la Academia en Los Ángeles o el nuevo Museo Nacional de Oslo en Noruega.

En definitiva, la lista "52 Plazas tono Go in 2025" del New York Times ofrece una fascinante mirada al futuro del turismo global e invita a los viajeros a descubrir algunos de los rincones más especiales e inspiradores del planeta, entre los cuales se encuentran dos auténticos tesoros españoles: Montserrat i Canfranc.

