La Pobla de Segur estrena una vía ferrata en el congosto de Collegats

La Pobla de Segur ha inaugurado la vía ferrata Roca Foradada, en el congosto de Collegats, cerca del antiguo núcleo de la localidad, en Sant Miquel del Pui. La empresa Alternativas Verticales Vía Libre SL ha diseñado el recorrido y organizó el pasado fin de semana una actividad abierta para estrenarlo.

Su apertura llegó un año después de finalizar su construcción, tras la obtención del último permiso necesario, relacionado con la nidificación de aves en la zona. El ayuntamiento lo finalmente recibió el pasado mes de mayo.

El recorrido ofrece vistas únicas del término municipal de La Pobla y el pantano de Sant Antoni, así como de otros espacios naturales de gran valor, como la Reserva Nacional de Caza de Boumort, Sant Corneli o el Roc de Pessonada.

Destaca por su variedad de recorridos y niveles de dificultad. El itinerario más corto, de nivel de iniciación (K2), cuenta con 402 metros de longitud y un desnivel positivo de 153 metros. Se estima que el recorrido puede realizarse en una hora, a la que hay que sumar 50 minutos entre la aproximación y el retorno.

Para los más experimentados, la versión integral de la vía ferrata alcanza los 880 metros de recorrido y un desnivel positivo de 372 metros, con tramos que van desde el nivel K2 hasta el K5 (avanzado). En este caso, el tiempo estimado para completar el recorrido es de unas dos horas y media, más 70 minutos de acceso y retorno. Por motivos de seguridad, se recomienda que las personas de menos de 150 centímetros de altura no realicen este itinerario integral.

La instalación cuenta con clavos, grapas, péndulos, puentes colgantes y cadenas, y es obligatorio el uso de casco, arnés de escalada, kit de vía ferrata y baga de descanso. Además, se recomienda llevar cuerda y material de autorrescate.

Un impulso al turismo activo

Empresas de turismo activo ya han incorporado la nueva vía a su cartera de actividades, contribuyendo así a dinamizar la economía local y a dar a conocer los orígenes históricos de la localidad. Es la primera actuación del plan de sostenibilidad turística impulsado por el consistorio con fondos europeos Next Generation.