La demarcación de Lleida alcanza una cifra récord de pernoctaciones el pasado verano

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los establecimientos turísticos de la demarcación de Lleida han alcanzado cifras históricas durante la temporada de verano del 2025, con un total de 1.574.166 pernoctaciones generadas por 599.112 turistas entre en junio y en septiembre del año pasado. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves, esta temporada ha supuesto el registro más alto de pernoctaciones hasta ahora en la zona.

Juan Antonio Serrano, vicepresidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, ha destacado que "se han cumplido las previsiones que hicimos durante el mes de junio" y ha señalado que este volumen de visitantes contribuye significativamente a la estabilidad económica y laboral de la región. Con respecto a la distribución por tipo de alojamiento, los hoteles lideraron la acogida con 381.390 turistas y 830.422 pernoctaciones, series de los campings con 160.117 visitantes y 547.339 noches, mientras que los establecimientos rurales y los apartamentos turísticos completaron la oferta con cifras también positivas.

Incremento del turismo internacional

Uno de los aspectos más destacables de los datos ha sido el crecimiento del turismo extranjero en la demarcación. En concreto, Lleida recibió a 119.937 turistas internacionales, un 1,46% más que en verano del año pasado, los cuales generaron 271.986 pernoctaciones, representando un incremento del 4,09%. Serrano ha valorado positivamente esta tendencia afirmando que "la apuesta por la internacionalización de nuestra oferta está dando resultados". "Estos datos confirman la consolidación del Pirineo y las Tierras de Lleida como una destinación turística de calidad, sostenible y con capacidad de atracción tanto para el visitante nacional como para el internacional", ha concluido Serrano.