La Raíz de la Toxicidad en las Redes Sociales: El Factor Humano

Los seres humanos, no las plataformas ni los algoritmos, son los principales responsables de la toxicidad en las redes sociales, según un estudio reciente publicado en la revista 'Nature'. Este estudio, que abarcó tres décadas y analizó más de 500 millones de mensajes en ocho plataformas diferentes, revela que la conducta tóxica en línea está arraigada en la naturaleza humana y no es un fenómeno exclusivo de la era de las redes sociales.

Los investigadores, liderados por Walter Quattrociocchi de la Universidad de La Sapienza (Roma), encontraron que la toxicidad persiste a lo largo del tiempo y no está ligada específicamente a ninguna plataforma en particular. Definieron toxicidad como comentarios groseros, irrespetuosos o irracionales que podrían desalentar la participación en una discusión.

Un descubrimiento sorprendente fue que la toxicidad no disuade a los usuarios de participar en las redes sociales. Esto se debe a que, al no poder detectar gestos o tonos de voz en línea, los usuarios no perciben la toxicidad de la misma manera que en las interacciones cara a cara. Por lo tanto, la presencia de toxicidad no afecta significativamente la participación en las discusiones.

Además, el estudio sugiere que la polarización y la diversidad de opiniones pueden contribuir más a las discusiones hostiles en línea que la propia toxicidad. Los usuarios tienden a enfrentarse y faltar al respeto a aquellos con opiniones políticas opuestas, lo que prolonga las discusiones de manera más significativa que los comentarios groseros.

Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para la moderación de contenido en las plataformas de redes sociales. Los investigadores proponen que los sistemas de moderación podrían diseñarse de manera que fomenten debates saludables sin caer en la toxicidad, siendo sensibles a las complejidades del comportamiento humano en línea.

Aunque el estudio destaca que cierta toxicidad en línea es inevitable debido a la naturaleza humana, subraya la importancia de la educación mediática para reducir su incidencia. Según Quattrociocchi, aumentar la conciencia sobre el comportamiento en línea es fundamental para abordar el problema de la toxicidad en las redes sociales.