Hasta 326.300 leridanos están llamados a votar este domingo en las decimoséptimas elecciones a las Cortes Generales en democracia. Son 9.076 electores más que en 2023, cuando se celebraron las últimas generales. La Administración del Estado lo tiene todo a punto para que se celebren los comicios, para los cuales habilitará 313 colegios electorales (de los cuales, 41 en Lleida ciudad); dotados con 1.124 urnas para 562 mesas al conjunto de las comarcas de Lleida.

De los electores convocados a votar, por otro lado, 304.391 son residentes en el Estado y 21.909 son residentes en el extranjero.

En cuanto al voto por correo, la administración postal ha informado hoy que hasta 8.011 leridanos han votado por correo de los 8.648 que lo habían solicitado dentro de plazo. Esta cifra representa un 35% menos que la de las elecciones de julio de 2023, cuando el voto por correo se disparó coincidiendo con la canícula y las vacaciones de verano.