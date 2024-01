Talent de Lleida en els viatges de la NASA a Mart i Júpiter, a 'Vint-i-dos'

Aquest diumenge 28, a la revista Vint-i-dos que trobareu GRATIS amb SEGRE, el tema central girarà al voltant de la NASA, i és que vam aprofitar la visita a Lleida de l’enginyer lleidatà Marcel Llopis, director adjunt al Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, per fer balanç dels propers projectes. En l’entrevista, de sis pàgines, hi llegireu coses sorprenents. Tantes, que no les podem explicar. Aquest diumenge ho descobrireu.

Aquest número girarà al voltant de Mart i Júpiter. Però hi haurà moltes més coses: sabrem amb qui s’ha aliat la lleidatana Reskyt per ser encara més potent en el món eCommerce. Més aliances de la lleidatana IFR, al voltant del sector carni. I les novetats en lleis de facturació que afectaran en breu a totes les empreses i que ens explicarà Esofitec. I l’art que s’amaga a les parets del Parc Agrobiotech de Lleida. I la relació entre Eurecat i els arbres de Lleida. I més, i més i més.