aiball: Intel·ligència artificial a cop de pàdel

La tecnologia avança a passos agegantats i, en aquesta era de digitalització i innovació constant, el món dels esports no es queda enrere. El pàdel, un esport que els darrers anys ha viscut un autèntic auge, ha vist néixer una nova estrella en el seu firmament tecnològic particular: aiball, la nova start-up catalana que promet canviar la manera com entenem, juguem i ens relacionem amb el pàdel.

El cervell darrere d’aquesta iniciativa són dos joves emprenedors, Jordi Fortuny de Balaguer i Miquel Teixidó de Fraga, acompanyats d’un equip de ments matemàtiques i enginyeres que han donat vida a la nova plataforma. El seu objectiu és clar: posar la intel·ligència artificial al servei dels amants del pàdel, ja sigui que siguin jugadors novells o professionals.

El funcionament d’aiball és tan fascinant com efectiu. Mitjançant càmeres estratègicament ubicades a les pistes de pàdel, la intel·ligència artificial desenvolupada per aquest equip identifica jugadors i pilotes i analitza cada partit o entrenament al mil·límetre. El resultat és un ventall de dades i recomanacions que abans només es podien imaginar o intuir. Des de l’estiu del 2023 qualsevol persona apassionada per aquest esport pot accedir a un nivell d’anàlisi i comprensió del joc que abans semblava reservat únicament als mestres de la disciplina.

"Amb Aiball cada partit és més divertit que l'anterior""Portem el pàdel a un nou nivell, de gaudi i innovació"

Però quin és el secret d’aiball? La resposta rau en la seva capacitat per oferir no només estadístiques de rendiment, sinó també un vídeo resum amb els millors moments de cada jugador. Això permet a cada persona veure el seu propi progrés, detectar punts forts i febles, i en definitiva, millorar el seu joc de manera personalitzada i eficaç.

No és d’estranyar, doncs, que des del seu llançament aiball hagi experimentat un creixement exponencial. Amb més de 3.500 persones que ja han gaudit de la seva tecnologia i una taxa de repetició superior al 40% en només tres mesos, els fundadors tenen el seu objectiu ben clar per al 2024: créixer i fidelitzar.

Un futur que passa també per l’èxit internacional. Amb més de 50 clubs en llista d’espera per incorporar aquesta tecnologia, inclús de països tan llunyans com els Estats Units, Itàlia o l’Orient Mitjà, el camí cap a la globalització ja està marcat. A més, en un moviment per enfortir la fidelització dels seus usuaris, aiball s’ha associat amb Matches Padel Solutions (MPS) per oferir el seu servei en partides obertes de Playtomic, mentre treballen en un sistema de nivell per connectar jugadors amb habilitats similars.

El pàdel, més que un esport, és una passió compartida per milers de persones arreu del món. I ara, gràcies a aiball, aquesta passió es converteix en una experiència encara més enriquidora i tecnològicament avançada, amb informació que mai havíem tingut a les nostres mans d’una forma tan àgil i directa. Qui sap què ens depararà el futur del pàdel? Potser, amb aiball, estem presenciant només el principi d’una nova era, més tècnica, més social, més divertida i més enriquida, en aquest esport.

JORDI FORTUNY Soci fundador d'aiball. Matemàtic i enginyer físic per la UPC, es va especialitzar a Toronto en intel·ligència artificial i visió per computador. Aiball és el seu projecte

Va néixer a Balaguer l’any 1996 i, després d’estudiar matemàtiques i enginyeria física a la Universitat Politècnica de Catalunya, va culminar les dues titulacions amb una estança de recerca al Vector Institute de Toronto, un dels centres de recerca més reconeguts mundialment en intel·ligència artificial i visió per computador. Després de treballar quatre anys en el sector del big data i la consultoria estratègica, va agafar les seves inquietuds, coneixement i experiència i va fundar aiball, amb l’objectiu d’utilitzar la intel·ligència artificial per ajudar els jugadors de pàdel a poder mesurar les seves habilitats i poder-les millorar.

Jordi, comencem pel principi. Explica’ns què és aiball. Et diria que és el primer software d’intel·ligència artificial específicament dissenyat pel món del pàdel. A través de càmeres instal·lades a la pista, el sistema és capaç de recollir cada cop a la raqueta i cada moviment del partit per tal que la intel·ligència artificial que hem desenvolupat pugui oferir estadístiques de joc, recomanacions de millora i vídeos de resum del partit als jugadors de pàdel, sigui quin sigui el seu nivell.

D’on surt, aquesta idea? Va sorgir d’una forma molt espontània, sortint de jugar un partit de pàdel amb tres dels altres socis fundadors, un desembre del 2021. Com que de formació som matemàtics i enginyers, i a més en aquells moments ens dedicàvem a temes d’intel·ligència artificial i big data, ens vam preguntar si seria possible fer una IA que analitzés els nostres partits i ens digués què fèiem bé i malament.

I com ha anat l’experiència, des del moment inicial fins ara? Ple d’alts i baixos! En diverses ocasions hem estat a punt de llençar la tovallola, perquè ens semblava massa complicat.

Per exemple? Només començar vam parlar amb equips d’investigadors d’universitats que havien estudiat el tema del seguiment de pilota i de jugadors amb intel·ligència artificial al pàdel, i tots ens van dir que ho deixéssim estar, que no era possible. Ens va costar, però al cap de vuit mesos ja teníem algoritmes amb precisions superiors al 95%. Ho havíem aconseguit amb càmeres GoPro que col·locàvem a les pistes. Llavors vam canviar a càmeres fixes i de més qualitat, que tenen aspectes tècnics diferents, i la precisió ens va caure al 60%. Aquest moment va ser molt dur, però ho vam analitzar, millorar i al cap de poc tornàvem a estar al 95%. I vam fundar la companyia. I van aparèixer nous problemes: com la sincronització temporal de les dues càmeres, la identificació de jugadors quan es canvien d’equipació o de posició o amb els angles de gravació de les càmeres. Fins i tot hem hagut de patentar peces de suport per garantir que funcioni tot correctament. Tot són entrebancs que hem anat superant dia a dia, i que ens fan estar molt satisfets amb el nostre producte.

Quina ha estat la rebuda? Molt bona, no ens ho podíem ni imaginar. D’una banda hem anat sumant a aiball persones molt rellevants del món del pàdel, com l’Ariana Sánchez, que és la jugadora número 1 del món, o l’Ángel González, que és el seu entrenador i també considerat el primer del món. D’altra banda, en només cinc mesos hem instal·lat el nostre servei a més de 30 clubs, i més de 5.000 persones ja l’han fet servir. A més, cada dia rebem moltíssims missatges de clients que ens feliciten, que ens recomanen, que troben noves funcionalitats a l’aplicació o que, directament, ens volen explicar les seves vivències i millores.

Quines perspectives de futur teniu? En aquests moments esperem tenir un fort creixement. Aquest 2024 tenim més de 50 clubs en llista d’espera per incorporar aiball, alguns dels quals en països de fora, com els Estats Units, Itàlia o l’Orient Mitjà. I tenim noves idees. Sobretot per desenvolupar i oferir noves funcionalitats als nostres usuaris. Els nostres propers moviments se centraran a fer créixer aquest projecte perquè arribi a més gent i puguin gaudir d’aquest esport d’una manera diferent.

JORDI LÓPEZ Jugador de pàdel del club WAPS de Torrefarrera que utilitza l’aplicació aiball habitualment, per millorar la tècnica i guanyar en diversió.



Jordi, com vas conèixer aiball? Va ser a través del club en què jugo habitualment, el WAPS de Torrefarrera. Va ser un dels primers clubs a incloure el servei i des del principi em va cridar molt l’atenció. El propietari del club, el David Muñoz, hi està molt involucrat i engresca els jugadors del club a provar-ho i em va animar a provar-ho des de bon començament. I m’hi vaig enganxar.

Quin valor t’aporta jugar a pàdel amb aiball? Personalment porto més de 15 anys jugant a pàdel, i he competit a nivell avançat. Poder disposar del nivell de detall de les estadístiques de joc a cada partit m’és molt útil per continuar millorant. Per començar, l’aplicació et diu els punts forts i dèbils del teu joc, i et dona recomanacions de millora. Però a més cada estadística et permet adonar-te d’aquells aspectes que són difícils d’analitzar a pista. És molt útil.

Què és el que millor valores d’aquest servei? Més enllà de la part més analítica del joc, aiball fa que cada partit sigui més divertit, ja que pots veure els teus millors punts en vídeo, compartir-ho amb amics i discutir qui ho ha fet millor. D’alguna manera, quan jugues ja estàs pensant en no fallar perquè les estadístiques surtin millor que les dels rivals.