Rivals, amics, respecte

En el món de les empreses hi ha una espècie d’objectiu, de llei no escrita, que diu que quan formes part de la polarització en un debat ja has aconseguit part del teu èxit. Per exemple, quan Samsung competeix contra Apple per ser qui ven més telèfons mòbils. En aquest debat, que sempre és entre dos, les mirades es dirigeixen a Samsung i a Apple, no a Xiaomi, no a Oppo, no a Nokia, ni Huawei, ni LG, ni... Samsung i Apple copen els titulars, guanyen seguidors, entusiastes que defensen la marca i entren en l’espiral del peix que es mossega la cua. Més vendes, més marca, més imatge, en detriment de les altres marques que lluiten per formar part d’aquesta polarització.

Parlem avui, en el reportatge central de la darrera revista de la temporada, de les grans rivalitats del món digital. Bill Gates contra Steve Jobs, PlayStation contra Xbox, Nvidia contra Intel, Android contra iPhone... Són rivals que s’espien, lluiten, s’enfaden i es roben mútuament els grans actius i recursos humans. Però també es tenen respecte i fins i tot troben punts d’encontre i de col·laboració.

No és aquest un compartiment estancat. Es mou. Gates i Jobs han deixat pas a noms com Zuckerberg, Musk o Altman, i Microsoft va perdre’s la carrera de la telefonia mòbil a favor d’Android i Google. Lentament, però es mou. Ni una dona. Falta menys, però hi estem anant.

Per part nostra, agrair als nostres col·laboradors d’aquesta revista, que és paper, digital i multimèdia, el suport al llarg d’aquests deu mesos de la temporada que deixem enrere. Hi tornem al setembre amb més temes per tractar, perquè si una cosa té la ciència i la tecnologia és que ni para ni ens espera. Bon estiu!