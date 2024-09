Estafas por Internet: la falsa web de Booking y los 1.000 euros que perdió una familia de Lleida

Carolina, una mujer de Lleida, ha compartido con SEGRE su experiencia como víctima de una estafa al alquilar un apartamento en Tarragona a través de una web que imitaba la plataforma Booking. La familia perdió 1.000 euros en el engaño de lo que tenían que ser sus vacaciones.

Según su testimonio, la oferta parecía atractiva y fiable, con fotografías convincentes y una descripción detallada. No obstante, una semana antes de la fecha prevista, no pudieron contactar con el supuesto propietario. Al consultar con Booking, les confirmaron que la reserva no existía y que habían sido víctimas de una página web falsa.

Modus operandi de los estafadores

Los estafadores crean webs que imitan perfectamente portales legítimos de alquiler turístico, como Booking. Una vez han recaudado el dinero de las reservas fraudulentas, cierran rápidamente la página. En el caso de Carolina, encontraron el anuncio mientras buscaban en Google un alquiler de larga duración en Tarragona.

La sofisticación de la estafa fue tal que todo el proceso parecía profesional, incluso con el envío de un pin de confirmación. Los estafadores recogieron datos personales como el nombre, correo electrónico y teléfono, además de los 1.000 euros de la reserva.

Denuncias y recomendaciones

Carolina y su familia no fueron las únicas víctimas. Al denunciar los hechos, los Mossos d'Esquadra los informaron de que, sólo en Lleida, seis o siete personas más habían sufrido la misma estafa. La policía recogió sus datos para hacer una denuncia conjunta y enviarla al juzgado, mientras se espera la resolución del caso.

Según aseguran los afectados, es probable que haya más afectados que todavía no han denunciado. Delante de eso, se recomienda extremar las precauciones al realizar transacciones por internet, verificar siempre la legitimidad de las ofertas y ser cauteloso con los datos personales y pagos en línea.

Booking no se responsabiliza de las estafas externas

Desde Booking han lamentado la situación, pero aseguran que no pueden hacerse responsables de estafas realizadas fuera de su plataforma. Insisten en la importancia de realizar las reservas siempre a través de su web oficial y desconfiar de ofertas sospechosamente económicas o anuncios que redirijan en otras páginas.

Les estafas por internet son cada vez más frecuentes y sofisticadas. Según datos de la Oficina de Seguridad del Internauta, en el 2021 se registraron en España más de 10.000 denuncias por fraude en línea, un 30% más que el año anterior. Los sectores más afectados son el comercio electrónico, el alquiler vacacional y la compraventa de segunda mano.

Para evitar caer en estos engaños, es esencial verificar siempre la URL de la web, buscar sellos de confianza y leer con atención las condiciones de contratación. En caso de duda, es recomendable contactar directamente con la empresa o portal implicado antes de facilitar cualquier dato o realizar pagos.

Les estafas por internet en el alquiler turístico son un problema creciente. La creación de webs fraudulentas que imitan portales legítimos permite a los delincuentes robar datos y dinero a usuarios desprevistos. Para prevenirlo, hace falta extremar las precauciones, verificar siempre la legitimidad de las ofertas y denunciar cualquier caso de estafa a las autoridades competentes.

Estafa de la web falsa

La estafa que describe a Carolina se conoce como estafa de alquiler falso. Este tipo de estafa implica la creación de páginas web falsas que imitan plataformas de alquiler reconocidas, como Booking, para atraer víctimas y hacerlas pagar por alojamientos inexistentes. A continuación, se detallan las características clave de este tipo de estafa:

Página Web Falsa: Los estafadores crean una réplica exacta de una plataforma de alquiler de renombre, como Booking , haciendo que parezca completamente legítima.

Anuncio Engañoso: Publicitan un apartamento o casa de vacaciones con fotos atractivas y precios muy competitivos para atraer a las víctimas.

Proceso de Reserva Simulado : Ofrecen un proceso de reserva aparentemente normal, incluyendo el envío de confirmaciones y pins de reserva, para hacer que todo parezca auténtico.

Pago Avanzado: Piden un pago adelantado para asegurar la reserva. Este pago se realiza a menudo mediante transferencia bancaria u otros métodos difíciles de rastrear y recuperar.

Incomunicación: Una vez hecho el pago, los estafadores dejan de responder llamadas y mensajes, desapareciendo con el dinero.

Datos Personales Robados: Además del dinero, los estafadores pueden recopilar información personal de las víctimas, como el nombre, el correo electrónico y el número de teléfono, para utilizarles en futuros fraudes.

Este tipo de estafa es especialmente perjudicial porque no sólo implica la pérdida de dinero, sino también la potencial vulneración de la privacidad de las víctimas. Es importante estar alerta y tomar medidas para verificar la autenticidad de los anuncios de alquiler antes de realizar cualquier pago o compartir información personal.