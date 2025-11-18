Cloudflare cae y afecta servicios como X, ChatGPT y League of Legends
La compañía de CDN ha confirmado problemas en su red que han provocado errores en numerosas páginas web y aplicaciones durante varias horas
Cloudflare ha confirmado que es consciente, y que está investigando, un problema que afecta a "varios consumidores" y que puede afectar al funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones. Este incidente, ocurrido hoy, ha causado interrupciones en varios servicios populares en Internet, incluyendo la red social X (anteriormente conocida como Twitter) que ha dejado de estar accesible para millones de usuarios de todo el mundo.
Los problemas empezaron aproximadamente a las 12:30 hora peninsular española, y todo indica que se trata de un error de Cloudflare, la empresa de CDN que ofrece servicios a una gran cantidad de empresas de Internet. Según confirmó inicialmente la misma Cloudflare, el proveedor "estaba experimentando problemas" y, por lo tanto, los "consumidores se pueden encontrar con errores"; sin embargo, estos fallos inicialmente afectaban únicamente al soporte técnico.
Eso cambió aproximadamente una hora después, cuando servicios como X empezaron a sufrir retrasos y problemas para cargar nuevo contenido. Fue entonces cuando quedó claro que los problemas de Cloudflare iban más allá del soporte técnico. Además, otros servicios de Cloudflare como lo que detecta posibles ataques hacker también se bloquearon sin permitir la entrada a usuarios legítimos, dejando bloqueadas páginas como, irónicamente, Downdetector.
Servicios afectados por la caída
Además de X, otras aplicaciones que se han visto afectadas son Letterboxd, e incluso algunos usuarios de ChatGPT están reportando problemas para utilizar al asistente de inteligencia artificial. ChatGPT es uno de los servicios que más sufre por la caída de Cloudflare. Los usuarios reportan que no pueden utilizar al asistente basado en IA, en parte porque no pueden demostrar que no son bots con el servicio de Cloudflare.
En el sector de los videojuegos, League of Legends es el título más afectado, con muchos jugadores sufriendo errores de conexión que les impide iniciar una partida. Valorant es otro juego que también ha reportado problemas de conexión. Otro servicio muy popular que ha caído completamente es Menéame. El agregador de noticias español mostraba un "error de servidor interno" relacionado con la red de Cloudflare.
Evolución del problema y solución
Aproximadamente en las 13:00, Cloudflare confirmó que estaba "continuando" la investigación del problema, sin indicios de una posible solución temprana. Ya por este momento la situación estaba mejorando, con algunos servicios como X volviendo a la normalidad poco a poco. No obstante, las buenas noticias no duraron mucho, y sólo unos minutos después X volvió a caer.
En las 13:21, Cloudflare afirmó que los servicios se estaban recuperando, pero que los consumidores podían observar más errores del habitual mientras continuaba la reparación. Finalmente, en las 14:09, Cloudflare anunció que había identificado el problema y que estaba implementando una solución; pocos minutos después, confirmó que ya había realizado algunos cambios y que en algunos casos, las tasas de error habían vuelto a la normalidad.