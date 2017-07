El Japó desenvolupa un nou tren bala capaç d'assolir els 360 km/h

També prepara un tren de levitació magnètica per al 2027 que circularà a més de 500 km/h

© Il·lustració facilitada per la companyia ferroviària japonesa JR East EFE

La companyia ferroviària japonesa JR East començarà a provar el 2019 un nou model de tren bala Shinkansen (d’alta velocitat) capaç d’assolir els 360 quilòmetres per hora, segons va confirmar aquest dimecres a Efe un portaveu de l’empresa. El model, batejat Alfa-X, serà la base per a una nova generació de trens bala japonesos que la companyia pretén tenir operatius per al 2030, i el seu primer prototip comptarà amb deu vagons, va explicar el portaveu.



L’Alfa-X superarà notablement la velocitat dels Shinkansen que circulen actualment pel traçat ferroviari nipó, entre els quals els més ràpids són els de la sèrie E5 Hayabusa, fets servir en la línia que connecta Tòquio amb la regió de Tohoku (nord) i que assoleixen els 320 km/h.



La nova generació de trens bala japonesos començaria a operar al mateix temps en què està prevista l’extensió de la línia d’alta velocitat fins la ciutat de Sapporo, a Hokkaido, l’illa principal més septentrional de l’arxipèlag nipó.



D’altra banda, JR Central, pertanyent al mateix grup que JR East, està desenvolupant un tren de levitació magnètica (maglev) de superalta velocitat que iniciarà el seu servei comercial per a 2027. Aquesta línia, que serà batejada com a "Chuo Shinkansen" i circularà a més de 500 quilòmetres per hora, unirà inicialment Tòquio amb Nagoya (centre del Japó) i posteriorment s’ampliarà fins Osaka (oest).