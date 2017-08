Un lleidatà entre estrelles de cine

Àlex Villagrasa ha treballat amb Sigourney Weaver, Robert de Niro, Elijah Wood i John Cusack, entre d’altres || Acaba de rodar una pel·lícula amb Uma Thurman i una altra produïda per J. Bayona

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El supervisor d’efectes visuals lleidatà Àlex Villagrasa pot presumir als 40 anys d’haver treballat amb algunes de les grans estrelles de Hollywood, com Sigourney Weaver, Robert de Niro, John Cusack, Ryan Reynolds o Elijah Wood, entre d’altres. A aquest elenc, ara pot afegir l’actriu nord-americana Uma Thurman, protagonista de l’adaptació cinematogràfica del llibre Down a dark hall, de Lois Ducan, una pel·lícula que, de moment, portarà el mateix títol. El projecte ha finalitzat tan recentment que Villagrasa ha acabat la supervisió dels efectes digitals –en els quals estava immers des del novembre del 2016, tant durant el rodatge com durant