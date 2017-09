“El procés ha fet saltar pels aires l’autocrítica”

Josep Cuní afirma que “les pressions als periodistes per posicionar-se són terribles” || Obre els actes de la Diada a Lleida

El periodista Josep Cuní va afirmar ahir en la conferència que va inaugurar els actes de la Diada a Lleida que el periodisme ha de recuperar els seus valors “elementals” per sobreviure a la situació actual. “Si estem en un moment convuls, i avui especialment en una jornada políticament convulsa (vegeu les pàgines 3-6), el periodisme no en queda al marge”, va reflexionar, i va considerar que el procés català ha dinamitat l’autocrítica. “A través d’una acció de propaganda mai vista i utilitzant essencialment les xarxes socials, ha fet saltar pels aires qualsevol autocrítica i assenyala aquell que gosa demanar algun aclariment de ser pràcticament un traïdor a la pàtria”, va afirmar. Va matisar que “ho fa en connivència amb alguns mitjans que, aplicant la legitimitat de posicionar-se com creguin convenient per convicció o interessos, han renunciat al periodisme”. Va afegir que “la pressió política sobre algunes empreses a canvi de subvencions, sumada a la posició d’alguns periodistes que prioritzen les seues respectables conviccions individuals davant de les obligacions professionals, fan la resta”. Va dir que “les situacions polítiques de tensió creen tensió entre periodistes” i va remarcar que “és molt difícil en circumstàncies que et permetin deixar de banda què pensa cadascú. Les pressions per posicionar-te i alinear-te són terribles”.

Cuní va proposar com a solució a la crisi actual “tornar a apostar pel periodisme de rigor, seriós, molt ben fonamentat i amb gran capacitat de context, perquè és l’única manera de donar-li valor i fer-lo compatible amb el gran impuls de les xarxes socials i el món digital”. L’alcalde, Àngel Ros, va titllar aquest Onze de Setembre d’“especialment rellevant” i va afegir que “alguns el veiem amb una important preocupació”.