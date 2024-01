CETM insta a ajornar viatges a França per les protestes

Els agricultors francesos preparen per avui un “Divendres Negre”, per la qual cosa la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) va recomanar als camioners ajornar viatges per evitar problemes.

Després de diversos dies de protestes, manifestacions i talls de carreteres al llarg de tot França, els agricultors van amenaçar de bloquejar París si les mesures que avui anunciarà l’Executiu d’Emmanuel Macron no curullen les seues expectatives. Les protestes dels agricultors francesos van derivar ahir en atacs contra camions estrangers, inclosos alguns espanyols que van ser desvalisats de la seua càrrega.D’altra banda la CETM va reclamar una reunió amb el ministre de Transport, Óscar Puente, per la crisi per la qual està travessant el sector en un moment de la caiguda de la demanda.