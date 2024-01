Impuls a preservar 29 varietats d'oliveres autòctones del Jussà

L’ajuntament de Tremp, en col·laboració amb l’Associació de Productors d’Oli del Pallars, ha identificat 29 varietats diferents d’oliveres locals, algunes de les quals en perill d’extinció ja que només se n’ha pogut documentar un exemplar, a través del programa Al teu gust, que s’ha portat a terme en dos fases. Amb l’objectiu que no acabin desapareixent, s’està fent un seguiment de les varietats per preservar la riquesa de les oliveres del Pallars Jussà.

Amb les 14 oliveres que es van identificar durant la primera fase del programa, es va plantar una finca experimental a prop de la Pobla de Segur, on de manera paral·lela es va estudiar també la qualitat de l’oli que proporcionen els arbres. La conclusió és que són molt rics en polifenols i àcid oleic i tenen una gran personalitat, que els proporciona la mateixa zona on es troben. Aquest mateix procediment és el que vol aconseguir ara en les 15 varietats identificades en la segona fase. A falta de determinar la ubicació exacta d’aquesta segona finca experimental, se situarà segurament a la zona de la vall de Barcedana, segons va detallar el president de l’Associació de Productors d’Oli del Pallars, Oriol Sullà, que es va mostrar orgullós que el Pallars sigui una de les poques zones d’Europa amb tantes varietats autòctones.El tècnic encarregat de l’estudi, Job Roig, també va destacar aquesta riquesa i va citar la varietat cua de cirera, la que més s’ha conservat i de la qual hi ha més superfície plantada. Malgrat que també va posar èmfasi en altres de més “estranyes” catalogades com “relíquies”, com són la colomar o la morcaire. Roig va ser l’encarregat d’aquesta prospecció i de fer visites al camp per tal de localitzar i documentar totes les varietats possibles. Gràcies a aquest estudi s’ha aconseguit disposar d’un mapa dels llocs on es troben aquestes varietats. L’IRTA, per la seua part, va ser l’ens encarregat de la caracterització d’aquestes varietats i de determinar les potencialitats dels olis resultants. Roig va concloure que el que ara s’ha de fer és que els agricultors tornin a valorar aquestes varietats i les plantin i fer que els consumidors apreciïn els olis gastronòmicament.

La meitat de les noves finques d’oliveres són de varietats locals

La voluntat dels productors d’oli del Pallas Jussà en la recuperació i conservació de les varietats autòctones és evident i les xifres així ho demostren. Segons l’estudi, el 52 per cent de les noves finques de cultiu implantades l’última dècada al territori era d’oliveres de varietats locals. Aquestes plantacions es troben a una altura mínima de 424 metres i a una màxima de 935, aspecte que dona una personalitat única als olis resultants. L’Associació de Productors d’Oli del Pallars compta amb uns vuitanta socis entre productors professionals i de l’autoconsum. L’objectiu de l’entitat és la unió per potenciar l’oli de la comarca.Per la seua part, el programa Al teu gust, impulsat per l’ajuntament de Tremp, té com a objectiu dinamitzar el teixit agroalimentari del Pallars, promocionant i protegint-ne els productes locals.