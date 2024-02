Censades 119 construccions aptes per allotjar temporers a l'Horta

La Paeria permetrà convertir edificacions agràries en desús de l’Horta en allotjaments per a temporers. De moment ja en té registrades 119 i ara agricultors i ramaders en podran incorporar més a aquest catàleg per donar-los aquest o altres usos, com ara restauració o turisme rural. Així ho va assegurar ahir la primera tinent d’alcalde, Begoña Iglesias, en una reunió amb veïns, agricultors i ramaders de l’Horta per explicar-los la iniciativa, que serà possible gràcies a la modificació del pla especial del catàleg en sòl no urbanitzable, del qual preveuen aprovar i completar la tramitació en aproximadament un any.

Podran incloure’s al catàleg les edificacions agràries en desús que provoquin un impacte paisatgístic negatiu, així com aquelles cases o torres que s’han de preservar per raons històriques, arquitectòniques, ambientals, paisatgístiques i socials. Després d’enviar tota la documentació al consistori, els tècnics decidiran si aquestes construccions són vàlides i quins usos poden acollir. Una vegada estiguin al catàleg municipal, els interessats hauran de demanar un informe favorable del departament d’Agricultura per fer aquest canvi d’usos i la llicència per poder fer les obres d’adequació s’obtindria en uns tres mesos via decret d’alcaldia. A més de l’allotjament per a temporers, el pla preveu que se’ls pugui donar altres usos en petit format i vinculats a l’activitat agrària com per exemple d’habitatge, hotel o turisme rural, educació a l’aire lliure i activitats artesanals i artístiques o bé de restauració.Les edificacions que no entrin al catàleg podran convertir-se en allotjament per a temporers mitjançant un Projecte d’Actuació Específica. Un procés que dura 6 mesos i que requereix informes sectorials i que l’aprovi la comissió territorial d’Urbanisme. Per la seua part, el president del sindicat agrari Asaja a Lleida, Pere Roqué, va dir que aquesta modificació “és una bona idea que serà molt útil per tenir allotjament per als nostres treballadors al costat de l’explotació”. També va reclamar a la Generalitat disposar com més aviat millor dels ajuts per a les obres destinades a aquestes finalitats.