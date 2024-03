Els pagesos del tall de l'A-2 a Tàrrega es reuneixen per decidir sobre la protesta

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els pagesos i ramaders del tall de l'autovia A-2 a Tàrrega han anunciat que es reuneixen a partir de les 13.00 hores en assemblea per decidir com continuen la seua mobilització, fins ara prevista fins demà dissabte al migdia. Ramon Gomà, un dels agricultors participants en el tall, ha explicat que en la reunió tractaran la forma en què volen canalitzar la protesta a partir d'ara i que a les 14.00 hores atendran els mitjans de comunicació per fer-la pública.

Gomà ha explicat també que en l'assemblea hi participaran pagesos i ramaders de diferents associacions i sindicats, que són els que estan participant en la mobilització a Tàrrega.

Demostració d'arada amb mula al tall de l'A-2 a Tàrrega