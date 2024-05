La sequera i les gelades deixen els agricultors de la Segarra al límit

Mostra de cereal afectat tant per la sequera com per l’última gelada de finals d’abril. - X. SANTESMASSES

Les pèrdues en el cereal de secà del pla de Lleida podrien assolir fins al cinquanta per cent segons va explicar a SEGRE l’agricultor i president del consell de la Segarra, Ramon Augé. Amb un tercer any consecutiu de sequera i amb les pluges fora de temps, d’una banda, i la gelada que va tenir lloc a finals del mes d’abril amb una afectació irregular, per l’altra, deixen l’agricultura d’aquesta zona en una situació insostenible.

Augé i responsables de l’organització agrària Unió de Pagesos (UP) van recórrer la zona centre i sud de la comarca de la Segarra per iniciar els peritatges de les pèrdues sofertes al cereal. El resultat ha estat que la falta d’aigua ha arrasat l’arrel de la planta, mentre que la gelada, en ple moment d’espigolar, ha cremat el gra. Segons Augé, el problema està que en el cas de les gelades les assegurances només cobreixen l’afectació en la totalitat de l’explotació, i no a les parcel·les afectades.D’altra banda, va comentar que, si bé a la vinya es veuen de forma immediata els danys soferts, “al cereal t’has d’esperar fins al moment de la collita per saber com ha afectat”.

Per a Augé, tant la sequera com les gelades “seran terribles per als agricultors professionals, especialment els joves que arrosseguen inversions en maquinària. Aquests ho tindran complicat”.En tot cas, el president del consell de la Segarra va considerar que amb el resultat de la collita “no es podran cobrir els costos”.

També dilluns passat, a Verdú, la plataforma Pagesos o Conills va mantenir una reunió amb Unió de Pagesos per posar sobre la taula l’afectació de la gelada del mes d’abril passat a la vinya, així com en algunes varietats de cultiu llenyós com el pistatxo.L’agricultor de Verdú, Ramon Boleda va explicar que en el seu cas l’afectació és d’un 90 per cent de les quinze hectàrees de vinya i pistatxo que posseeix.Aquest productor va comentar també que la gelada va afectar les valls del Corb i Cercavins des de Guimerà a Rocafort, i des de Granyena, Montornès i Preixana a Verdú.Boleda va explicar a més que les comarques del Pla d’Urgell, la Conca de Barberà i part de les Garrigues es troben en una situació molt semblant.