Preveuen una campanya de fruita de pinyol "correcta" tot i una caiguda de la producció d'un 4%

La producció de préssec i nectarina a Catalunya caurà lleugerament respecte l'any passat pels efectes de la falta d'aigua i la calor que encara arrosseguen els arbres, segons les previsions d'Afrucat i del Departament d'Acció Climàtica. En concret, es colliran 384.840 tones, un 4% menys respecte les prop de 400.000 del 2023. La varietat més afectada per la sequera és el préssec pla, que cau un 11% al conjunt del país. Tot i això, la patronal preveu una campanya "correcta", ja que a diferència de l'anterior, enguany no es solapa amb la de Múrcia, i també la fruita presenta varietat de calibres i una bona qualitat. La collita ja ha començat en algunes de les zones més primerenques i el pic de feina arribarà entre els mesos de juliol i agost.

Afrucat i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destaquen que, després de les gelades d'anteriors campanyes i de la sequera de l'any passat, enguany es torna a la "normalitat". La floració ha estat la típica d'un any "normal", així com també ho ha estat el quallat, que és el pas de flor a fruit.

Aquestes condicions, d'entrada, fan preveure una bona qualitat de fruita, amb nivells òptims de sucre. També, i a diferència de l'any passat, el director general d'Afrucat, Manel Simon, ha destacat que hi ha diversitat en la mida de la fruita i que la campanya tampoc es solapa amb la de Múrcia, factors que afavoreixen la competitivitat al mercat.

Les previsions presentades aquest dilluns a Lleida per la patronal fructícola i Acció Climàtica preveuen una collita de 384.840 tones de fruita de pinyol a Catalunya, un 4% menys que fa un any. Per demarcacions, el gruix de producció l'encapçala Lleida amb 362.360 tones, una caiguda d'un 4%. Pel que fa a Tarragona, s'estima que es colliran 20.080 tones (-3%), mentre que les davallades més pronunciades es preveuen a Barcelona, on es colliran 1.480 tones (-13%), i a Girona amb 915 tones, un 10% menys.

En els casos de Barcelona i Girona, la baixada de la producció es deu principalment a les arrencades (més importants a la demarcació de Girona), mentre que a Barcelona els episodis de sequera de la passada campanya i també la seva continuació aquest any han impactat en les dades.

Tot i les bones previsions, Simon ha destacat la incertesa al voltant de les plagues, com ara la de la mosca de la fruita, que l'any passat van afectar els camps de manera irregular. Això va fer que hi haguessin tant productors que van tenir una collita "decent" com d'altres que "no la van salvar".

Previsions de cirera i pruna

Pel que fa a la cirera i pruna, es preveu una collita similar a la de l'any passat. En alguns municipis les varietats primerenques s'han vist afectades per les altes temperatures i per les pluges i això podria fer disminuir en un futur les previsions, que són de 8.717 tones en el cas de la cirera, un 1% més que al 2023, i de 5.315 tones pel que fa a la pruna, un 3% menys.