L'ametlla recupera potencial

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) estima que la producció d’ametlla en gra de la campanya 2024/2025 creixerà a Lleida fins a un 25,1 per cent, assolint les 6.552 tones en gra davant de les 5.236 tones de la campanya anterior, mentre que en el conjunt de Catalunya se situaria en 9.752 tones, davant de les 7.316 tones de la campanya anterior. Segons aquesta previsió, l’increment de la producció seria d’un 33,3%.

Josep Pere Colat, responsable de fruita seca de la FCAC, argumenta que “la collita d’ametlla podria ser sensiblement superior a la campanya passada perquè no hi ha previsió de restriccions rellevants d’aigua a les zones on hi ha més ametllers, alhora que les plantacions de regadiu han augmentat lleugerament. Tampoc no hi ha hagut gelades significatives com les de l’any 2022”. Tanmateix, Colat va alertar que “la sequera persistent encara es manté i ha suposat un estrès hídric per als arbres, sobretot en plantacions de secà, per la qual cosa les xifres definitives es podrien veure reduïdes”.Per demarcacions, a les comarques de Tarragona l’augment seria de 53,7%, que suposaria passar de 2.009 a 3.088 tones. A Barcelona i a Girona també es produirien increments, tot i que les xifres de producció són sensiblement inferiors, en aquest cas passarien de 58 a 80 tones i de 12 a 32 tones, respectivament.Pel que fa a superfície productiva d’ametller, s’observa un lleuger descens de l’1,4%, situant-se en 30.873 hectàrees en el conjunt de Catalunya. La causa d’aquest descens és l’abandó d’un 5,2% de superfície en plantacions de secà que, tanmateix, continuen sent la majoria (64,1 per cent). Les plantacions en regadiu, al contrari, han augmentat en unes 660 hectàrees i ja superen les 11.000.

La FCAC alerta que les xifres definitives poden variar perquè persisteix l’amenaça de l’actual sequera

En garrofa es preveu una producció d’11.000 tones, que suposaria una baixada del 38,9 per cent en relació amb la campanya anterior (18.000 tones), ja que la sequera de la segona meitat del 2023 va afectar greument la floració dels arbres i, per tant, el fruit.En el conjunt de l’Estat, les organitzacions agràries Asaja, COAG, Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya i AEOFRUSE estimen que la producció d’ametlla en gra arribarà a les 125.054 tones, un 41 per cent per sobre de la mitjana dels últims quatre anys i un 10 per cent respecte a la passada campanya.

Denuncien “competència deslleial” des dels Estats Units

El preu d’importació d’ametlles nord-americanes el 2023 va ser de 3,63 euros/kg, un descens del 26 per cent amb relació a la campanya de l’any 2022.“Aquestes importacions són de menor qualitat per culpa dels sistemes productius que fan servir, tal com es demostra amb les deteccions d’aflatoxines, com les partides detectades durant el mes d’abril passat, que estava per sobre dels Límits Màxims de Residus (LMR), segons ha denunciat l’organització agrària valenciana La Unió.Davant d’aquesta situació, La Unió va advocar per “reforçar les nostres produccions i evitar una excessiva dependència de les importacions que enfonsen els nostres productors”.El departament d’Agricultura dels Estats Units preveu que la producció d’ametlla arribi als 1,36 milions de tones, un 21 per cent superior a la del passat 2023 i la segona collita més alta de la història.