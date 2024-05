La venda de tractors creix un 1,24 per cent fins al març a Lleida

La compra de tractors a la província de Lleida va créixer durant el primer trimestre d’aquest any un 1,24 per cent, llastada sobretot per la caiguda en l’adquisició de tractors nous, que va decréixer un 11,15 per cent, en comparació amb el primer trimestre de l’any passat, segons les dades del Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).

Segons aquesta estadística, entre gener i març van ser adquirits un total de 318 vehicles tant nous com de segona mà, davant els 322 del mateix període de l’any anterior. Així, l’adquisició de tractors utilitzats fins al març va arribar a la xifra de 239 tractors, aquest descens de l’11,15 per cent respecte al primer trimestre del 2023.Per una altra banda, el nombre de tractors nous adquirits entre el gener i el març va ser de 79, la qual cosa representa un creixement del 49,05 per cent respecte al mateix període de temps fa un any.En l’estadística mensual de l’abril, en la qual només es recull l’adquisició de tractors nous i no la de segona mà com en la trimestral, es van adquirir 52 tractors, un 23,8 per cent més que l’abril del 2023.D’aquesta manera, si només sumem les dades referides a la venda de tractors nous en els mesos de gener a abril, a la província de Lleida es van adquirir un total de 131 unitats, un 37,8 per cent més respecte als quatre primers mesos de l’any passat, fet que plasmaria la intenció dels pagesos per renovar la seua flota de vehicles de conreu.Això també es nota en un altre tipus de vehicles. Així, en el primer trimestre de l’any els agricultors també van comprar un altre tipus de maquinària, fins a comptabilitzar un total de 232 màquines, entre les quals destaquen els equips fitosanitaris (92 de nous i 73 d’utilitzats); tancs de purins (un de nou i vint-i-dos d’utilitzats); espargidors de fems (sis de nous i quinze d’utilitzats); distribuïdors de fertilitzants sòlids (set de nous i cinc de segona mà), així com recol·lectores de gra (una de nova i deu d’utilitzades). D’aquesta manera, la suma d’aquests vehicles és un 25,4 per cent superior al primer trimestre de l’any passat.

La compra de maquinària agrícola, fora dels tractors, va créixer fins al març a Lleida un 25,4%

Per un altre costat, en el conjunt de l’Estat, entre el gener i el març es van adquirir un total de 2.021 tractors, fet que suposa un augment del 5,1 per cent per cent respecte al 2023, segons les dades del ministeri d’Agricultura.