Govern d'Andorra i els transfronterers estan “indignats”

El tancament de les comunicacions entre Catalunya i el Principat d’Andorra va deixar escenes poc habituals. Al llarg de tota la jornada es van poder veure viatgers creuant a peu la zona del campament dels pagesos amb les maletes de rodes i altres equipatges a l’esquena. Era l’única fórmula possible d’arribar a territori andorrà. Una vegada allà van continuar el seu trajecte a bord de taxis amb de l’ajuda d’amics i familiars.

Malgrat les converses diplomàtiques dels últims dies per minimitzar les conseqüències de la protesta, el tall va afectar els més de 1.800 treballadors transfronterers que creuen diàriament Andorra. Els més afectats van ser els transports de mercaderies i els de viatgers, que van tenir prohibit el pas durant les 24 hores del tall. Tots aquells que van poder negociar-ho amb les seues empreses van teletreballar. Els pagesos van fer excepcions amb els vehicles que es desplaçaven per motius mèdics i els serveis d’emergències. El pas d’estudiants de batxillerat del sistema andorrà per examinar-se de la selectivitat també està garantit.Una transfronterera, S.R., va denunciar públicament que els pagesos no li van deixar creuar el bloqueig per anar a recollir la seua filla de 9 anys a l’escola. “És vergonyós perquè jo pensava que el tall no durava 24 hores i he hagut de creuar caminant”, va lamentar.