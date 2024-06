Paralitzada la Jonquera, principal porta d'entrada de mercaderies

La protesta iniciada ahir per Revolta Pagesa al costat d’altres entitats espanyoles i gal·les i que tallarà fins a les 10 hores d’avui la frontera amb França va mostrar múscul en les seues primeres hores d’acció aconseguint bloquejar passos importants, com els de l’AP-7 a l’altura de la Jonquera, una de les principals vies d’entrada i sortida de mercaderies per carretera. En el tall participaven uns 150 tractors catalans i 6 de francesos, que impedien el pas als dos costats de la frontera. La Jonquera és el punt amb més concentrats, unes 500 persones, majoritàriament de zones properes, si bé també es van traslladar al lloc pagesos de València, Castelló o Madrid. La protesta va obligar a desviar el trànsit per la carretera N-II i autovia A-2, on es registren retencions de 4 quilòmetres. A l’A-9, ja a la zona de França, es van succeir durant el matí llargues cues de camions que provaven d’entrar a Espanya.

Durant una assemblea duta a terme al mateix tall, Revolta Pagesa va acordar crear el primer gremi de pagesos catalans amb l’objectiu de “ser escoltats” i “diferenciar-se de la resta d’associacions agràries”. L’entitat naix amb vuit socis fundadors –un per cada vegueria de Catalunya–. La protesta no compta amb el suport d’Unió de Pagesos, que té representació majoritària a Catalunya, perquè no veu “legítim” mobilitzar-se en plena campanya electoral per les europees. Tampoc li donen suport JARC ni l’FCAC, però sí Asaja.