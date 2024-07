Diferències de fins a 4,67 euros per litre en un mateix oli d'oliva

Facua-Consumidores en Acción ha detectat diferències de fins a 4,67 euros per litre en una mateixa botella d’oli d’oliva verge extra, a la venda al mateix supermercat, en funció de la ciutat en què es compri. L’associació ha portat a terme una anàlisi comparativa sobre una mostra d’olis d’oliva a la venda en sis grans cadenes de distribució del país: Alcampo, Mercadona, Dia, Hipercor, Eroski i Carrefour.

En el seu estudi ha tingut en compte una vintena de marques d’olis d’oliva en formats de 750 mil·lilitres, un, tres i cinc litres, a la venda en dinou ciutats de tot l’Estat: Madrid, Barcelona, Sevilla, Màlaga, Saragossa, Sòria, la Corunya, Almeria, València, Salamanca, Linares (Jaén), Valladolid, Ourense, Tudela (Navarra), Sant Sebastià, Pontevedra, Vitòria, Eibar (Gipuzkoa) i Pamplona.L’associació ha analitzat a més l’evolució interanual del preu de l’oli d’oliva verge extra tant en origen com als supermercats. Fa ara un any, el juliol del 2023, el litre de verge extra costava de mitjana 8,41 euros als supermercats. Actualment, el preu mitjà d’aquest producte a les grans cadenes de distribució del país és de 12,96 euros (un 55% més).Mentre que al súper ha continuat augmentant el preu, als agricultors se’ls paga actualment menys que fa un any. Segons la informació que ofereix el ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el verge extra es pagava en origen, en la setmana del 28 d’agost al 3 de setembre del 2023, a 7,52 euros/litre. En la setmana del 8 al 14 de juliol del 2024, última de la qual hi ha dades disponibles, estava a 6,77 euros/litre. Per tant, a l’agricultor se li paga actualment 0,75 euros per litre menys del que es percebia a finals d’agost de l’any passat.

Els productors perceben avui 0,75 euros menys per litre comercialitzat que a finals d’agost passat

Després de les denúncies de Facua, al febrer el ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 va enviar un requeriment a les principals cadenes de supermercats i hipermercats per sol·licitar-los que acreditin que les pujades que han aplicat des del gener de l’any 2023 als preus de nombrosos aliments bàsics, entre els quals l’oli d’oliva, no han implicat augments en els seus marges de benefici, una pràctica prohibida en els productes afectats per la rebaixa de l’IVA. Tant el ministeri com les autoritats de protecció al consumidor autonòmiques tenen competències sancionadores davant d’aquestes pràctiques.