El porcí aconsegueix compensar la caiguda de l'exportació a la Xina amb més vendes a la UE

El sector porcí espanyol, la producció del qual està liderada per Lleida i Osca, ha aconseguit compensar la caiguda de les compres per part dels operadors xinesos incrementant les seues vendes en altres països de la Unió Europea. Així ho reflecteix l’últim informe de la interprofessional del porcí de capa blanca Interporc. Tot plegat, mentre el sector s’enfronta al risc de nous aranzels per part de Pequín com a represàlia a la guerra del cotxe elèctric que manté amb Brussel·les.

En concret, les exportacions de porcí espanyoles en els quatre primers mesos de l’any a la Xina s’han quedat en les 175.962 tones, una xifra que representa un descens del 14,3%. Amb tot, es manté com el primer mercat d’exportació, seguit molt de lluny per Itàlia, amb 99.600 tones (+17,7%), i França (99.393) al club comunitari. El quart i el cinquè mercats tornen a ser a Àsia, concretament al Japó (70.108) i a les Filipines (60.723). En conjunt, el repunt de vendes a la Unió Europea és d’un 8% en el període analitzat, mentre que els països extracomunitaris han baixat les seues compres un 6%.L’anunci, a començaments de juny, que la UE anava a imposar aranzels provisionals sobre les importacions de vehicles elèctrics xinesos, es va veure acompanyat per l’obertura d’una investigació de Pequín per possible dúmping de les exportacions europees de porcí. Amb l’amenaça d’imposar també aranzels provisionals sobre aquest comerç. Malgrat que la Xina està ara important molta menys carn de porc que en anys passats, continua sent la primera destinació exterior del porcí de la UE (i d’Espanya) i és especialment una sortida bàsica per als subproductes porcins. Entre el gener i l’abril del 2024, el 40% de l’exportació extracomunitària de carn de porc d’Espanya ha anat a la Xina. I aquest país està comprant ara, en volum, més subproductes que carn, explica Interporc. El problema no és només una caiguda de vendes a la Xina, sinó una major pressió i competència venedores dels europeus en altres mercats asiàtics. “En definitiva, ningú hi guanya, en una guerra comercial”, sosté.

En aquest sentit consta a l’últim informe del sector elaborat per la conselleria d’Agricultura. S’hi destaca que el benefici interanual (agost de 2023 a juliol de 2024) es manté molt estable en els 37 cèntims per quilo. És la conseqüència d’un cost interanual que continua baixant, fonamentalment per l’evolució dels cereals en el mercat, una mala notícia per als agricultors però que està jugant a favor dels resultats dels ramaders. La tona de pinso que l’agost de l’any passat costava 377 euros, se situa en tot just 332 el passat mes de juliol d’aquest any. El preu de venda interanual continua baixant, segons assenyala l’estudi, però s’ha de tenir en compte que el sector partia l’any passat d’unes cotitzacions històriques, disparades per la falta d’animals el mercat per cobrir les necessitats de la indústria i el consum. El preu de venda net interanual és d’1,75 euros el quilo.

El juliol, mes amb resultats estables per a la producció de la província

El juliol ha tornat a ser un mes positiu per a la producció de porcí a Lleida, amb un marge de mig euro per quilo comercialitzat, cosa que es traduiria en 50 euros per animal de cent quilos. Pel que fa al capítol de sacrificis, estabilitat és la paraula que resumeix els últims dotze mesos.