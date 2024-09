Ordeig, satisfet pel “gran treball” en la vacunació contra la llengua blava

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que està satisfet pel “gran treball” que han fet els tècnics del departament en el procés de vacunació de bestiar contra la llengua blava. En un missatge a X, ha destacat la “col·laboració i predisposició” dels ramaders catalans a l’erradicació de la malaltia. Ordeig ha explicat que “durant aquesta tardor” finalitzarà la inoculació de la vacuna a tots els caps de bestiar a Catalunya, una solució que ha dit que està funcionant.

D’altra banda, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders (Jarc), el Gremi de la Pagesia catalana, l’Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) veuen “molt difícil” que agricultors i ramaders protagonitzin protestes generalitzades a Catalunya a curt termini. Han coincidit a assenyalar que les mobilitzacions iniciades al febrer responien a una situació de crisi en el conjunt del territori i en els diferents tipus cultius i activitats ramaderes, que a dia d’avui ja no són generalitzades malgrat quedar en alguns territoris, com la sequera o la llengua blava.

Per això, fonts del Gremi han qualificat de molt excepcional la conjuntura que hi havia llavors i han destacat l’“esforç” que va suposar per a pagesos participar en les mobilitzacions, davant del volum i la intensitat del treball en el sector primari.