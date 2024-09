La professionalització i la dimensió són claus per garantir la cadena de valor en empreses agroalimentàries

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i l’Escola Agrària de Tàrrega van organitzar ahir una jornada tècnica sobre els desequilibris a la cadena de valor agroalimentària i els mecanismes que es poden implementar. Durant l’acte es va posar de manifest el desequilibri històric que afecta la cadena de valor, especialment a les primeres fases: la producció primària, un sector sotmès a les inèrcies del mercat i amb pocs mecanismes per afrontar la situació.

En aquest sentit, Joan Gòdia, director general d’Empreses Agroalimentàries del departament d’Agricultura, va destacar que “dins de les superfícies de les explotacions de Catalunya, el 35% de les hectàrees estan en poder del 3,5% dels propietaris, i del total, més del 50% tenen menys de 10 hectàrees”. Gòdia va assenyalar les dificultats per calcular els costos de producció, la qual cosa facilitaria el compliment de la llei de la cadena de valor. Per la seua part, Pere Roqué, president d’Asaja-Lleida, va dir que “el sector productiu hauria de ser capaç de viure del que produeix”. “Hauríem de dependre que un quilo de fruita es pagui com a mínim a 60 cèntims d’euro i no d’ajuts i subvencions”, va exclamar. Va lamentar que “la cultura del treball s’ha anat perdent, i s’afegeix als costos de personal desorbitats en el sector”.

Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, va assenyalar que les cooperatives estan guanyant cada vegada més pes a Europa. “És un dels sistemes que poden donar resposta als desequilibris que comporten les grans concentracions”, va dir Sarroca, que va recordar que “juguem en una altra lliga, que no és la del rendiment sinó la dels productes de qualitat”.

El delegat a Lleida del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Domènec Vila, va destacar que tant a la producció primària com en la fase de transformació i comercialització, “la professionalització és un element clau que permetria aportar la dimensió a les organitzacions per afrontar aquest desequilibri que afecta la cadena de valor agroalimentària”. La jornada va finalitzar amb la participació de Víctor Díaz, director de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell, i Teresa Teixiné, directora d’Actel Grup, que van destacar la importància de reforçar els valors cooperatius, apostar per la innovació i teixir aliances.