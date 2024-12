Els pagesos podran fer contracte eventual a temporers sense que siguin fixos discontinus

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els agricultors i empreses agràries podran fer contractes temporals als temporers, sense veure’s obligats a fer-los fixos discontinus, una fórmula que s’havia convertit en un veritable problema per a molts d’ells a l’hora de gestionar campanyes com les de la fruita de Lleida en matèria laboral. El canvi, a l’Estatut dels Treballadors va ser aprovat dimecres a la nit en la comissió d’Agricultura, Pesca i Alimentació mitjançant una esmena presentada pel Partit Popular i consensuada amb Junts en el marc de la llei contra el desaprofitament alimentari.

El text passarà ara al ple que la Cambra Baixa celebrarà la setmana vinent amb el suport necessari garantit per tirar endavant. Així ho va explicar ahir el diputat de Junts per Lleida Isidre Gavín, que va destacar la importància d’aquesta modificació per als pagesos.

Com han denunciat els fructicultors de Lleida, Gavín va recordar els problemes que tenien a l’hora de comptar amb els treballadors fixos discontinus, ja que la majoria d’ells no són persones que es troben al territori o als seus voltants.

En la gran majoria dels casos són estrangers i els agricultors poden tenir dificultats per poder contactar-hi quan són necessaris per a la campanya. Des del simple contratemps que el treballador hagi canviat de telèfon i no ho hagi comunicat sense comptar amb un domicili estable, que pugui ser en un altre país, del Senegal a Romania, quan s’hi contacta amb i té dificultats per incorporar-se al treball. El fet d’haver de localitzar a aquests fixos discontinus i primar-los davant d’altres persones disponibles al territori suposa multiplicar els problemes per a agricultors i centrals i ara podran optar per contractacions eventuals, amb una gestió laboral més fluida perquè, com va recordar Gavín, cada campanya és diferent i les necessitats depenen de múltiples factors, començant pels meteorològics, que poden avançar la maduració de la fruita o reduir la producció per efectes de gelades o calamarsa.

Una demanda del sector que compta amb milers de temporers a l’any

La gestió laboral de la campanya de la fruita s’ha convertit en un problema per al sector que s’agreuja any rere any. D’una banda, perquè cada vegada compta amb menys personal disponible. I per una altra perquè la contractació de fixos discontinus suposa haver de recórrer primer a aquest personal per cobrir les necessitats de les empreses i no sempre és fàcil de contactar-hi. Tot, a més, tenint en compte que la campanya representa de l’ordre de 30.000 contractacions, segons UP, que l’any passat va reclamar permisos excepcionals per a sensepapers. Ahir, UP es va felicitar que en la mateixa llei contra el desaprofitament alimentari hagi tirat endavant que petites explotacions i microexplotacions quedin fora de la càrrega burocràtica d’aquesta norma.