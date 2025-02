UP centra part del congrés en el suport al jove pagès

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos va presentar ahir a la Seu d’Urgell el seu pròxim congrés, que reunirà 146 delegats de tot Catalunya des del divendres dia 7 fins al diumenge dia 9 a Mollerussa. El coordinador general d’UP, Joan Caball, juntament amb el coordinador general de muntanya, Joan Guitart, i la representant de Joves d’Unió de Pagesos Laia Angrill, van destacar la ponència Terra i aigua: valors de país, que posa l’accent en la necessitat de “fer front als interessos econòmics poderosos sobre els principals factors de producció de l’agricultura que amenacen de desplaçar” els agricultors.

Defensa instruments de regulació del mercat de la terra agrària, com el control de preus en la compra i l’arrendament de finques per evitar preus especulatius. Pel que fa a l’aigua, defensa la prioritat de l’ús agrari de l’aigua respecte a altres com a base de la seguretat alimentària.

Joan Caball deixarà en el conclave de Mollerussa el lideratge de l’organització després de 25 anys

En la mateixa línia, la ponència de política agrària que analitzaran els delegats reclama mesures d’accés a la terra als més joves, mentre que demana revisar la prima d’incorporació de joves per adequar-la als costos actuals i que es desplegui i s’apliqui immediatament l’estratègia de relleu generacional.

Entre els pilars de treball per als propers anys, UP es marca la reclamació de la continuïtat de l’activitat agrària a les zones amb limitacions naturals i perquè la nova llei de muntanya es doti d’instruments legals i de foment adequats per garantir el desenvolupament de les activitats agropecuàries i forestals, van explicar.

En matèria de política agrària, UP proposa, entre altres qüestions, mecanismes per garantir preus remuneradors, com el compliment i millora de la normativa que regula la cadena alimentària, que es respecti la regulació europea sobre contractes, que es defineixi la posició de domini i la venda a pèrdues dins de la cadena alimentària i que s’estableixi la pràctica deslleial de la venda a pèrdues davant del consumidor.