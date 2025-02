Els pagesos ja poden tramitar les ajudes de la DUN

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Agricultura va obrir ahir el termini perquè els més de 46.000 titulars d’explotacions agràries de Catalunya presentin la Declaració Agrària DUN d’aquest 2025, que es pot enviar fins al 31 de desembre, segons informa el departament que dirigeix Òscar Ordeig en un comunicat.

D’altra banda, en paral·lel, el dia 30 d’abril és la data límit en el cas que també es vulguin presentar sol·licituds d’ajuts i tràmits de la Política Agrària Comuna (PAC) quant a ajuts directes, sostenibilitat o competitivitat.

Agricultura presenta LaMevaDUN com una eina de simplificació burocràtica

Així, es preveuen més de 240.000 sol·licituds, ja que el mateix agricultor o ramader en pot presentar de diferents, i el conjunt de sol·licituds d’ajuts que es gestionen amb la declaració DUN s’estima en un desemborsament de més de 320 milions d’euros: 250 milions d’ajuts directes i els 70 restants d’ajuts del Contracte Global d’Explotació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2023-2027 de la Política Agrària Comuna.

En les últimes setmanes han començat les jornades de formació a les entitats col·laboradores que tramiten la DUN i al personal de la Generalitat per a les noves particularitats d’aquest 2025, com també quatre sessions informatives sobre la gestió d’ajuts per a pastures.

La versió de la DUN 2025 continua ampliant les funcionalitats amb la consolidació de LaMevaDUN, que millora la interconnexió entre ciutadà i administració, i habilita la consulta de la situació de l’expedient als pagesos, els imports de tots els ajuts abonats, i permet l’intercanvi de documentació, que el 2024 va representar més de 43.000 documents presentats de forma telemàtica i l’enviament de més de 99.000 fotografies a través de l’app FotoDUN, segons va afirmar ahir la conselleria.

“Aquesta eina contribueix a assolir els objectius del model de simplificació impulsat pel Govern estatal per reduir la burocràcia en el sector agrari”, va afirmar.