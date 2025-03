Les empreses de serveis agraris guanyen mercat

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les empreses de serveis agraris estan guanyant mercat i importància en un camp que està canviant i no únicament pel creixent interès dels fons d’inversió en l’activitat primària. Així va quedar ahir de manifest en el II Congrés Nacional per a Empreses de Serveis del Sector Agrari, organitzat per Interempresas amb la col·laboració del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).

El director de l’àrea agropecuària de l’Interempresa, Ángel Pérez, va explicar que les jornades buscaven posar en relleu el sector i apostar per l’associacionisme a l’Estat, ja que en aquests moments hi ha petites organitzacions només en algunes comunitats autònomes.

Entre les problemàtiques a què ha de fer front el sector destaca, com en moltes activitats econòmiques, la falta de mà d’obra disponible per cobrir les necessitats de plantilla, també els problemes de finançament en una activitat que requereix importants inversions en maquinària.

A més, Pérez va apuntar la queixa sobre els sistemes d’ajuts, que en ocasions no estan ben orientats per a les necessitats de les empresa o simplement arriben amb massa retard. Però una denúncia generalitzada en les empreses de serveis és la de la competència deslleial, que es tradueix en grans dificultats per traslladar als preus l’increment dels costos.

El congrés va comptar, entre altres, amb el cap de Serveis Àrea d’Innovació del Fega, Sergio Gómez Moreno, que va explicar l’anomenat projecte SIEX, que va diferenciar del quadern digital. Permet consultar totes les fonts d’informació sobre explotacions i granges i es nodreix, per exemple, del seu registre.

El quadern digital avui és voluntari, una mesura que es va adoptar després de les mobilitzacions d’agricultors en tot l’Estat fa un any i que denunciaven entre altres punts l’excés de burocràcia. Amb tot, es preveu que sigui obligatori quan entri en vigor la nova PAC a partir de l’any 2028 per a explotacions de més de 30 hectàrees o de 5 si són de regadiu.

El primer congrés es va celebrar a Ciudad Real el 2023 i ara s’estudia la possibilitat que Lleida repeteixi com a seu en pròximes edicions. Tot tenint en compte que la capital del Segrià i la Vall de l’Ebre representen un enclavament estratègic per a un esdeveniment d’aquestes característiques.