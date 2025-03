Orgull Alimentari neix per impulsar el consum de proximitat

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

La Fundació Orgull Alimentari va ser presentada aquest dijous a Vic com una nova entitat que pretén esdevenir motor de canvi per fomentar el consum de proximitat a Catalunya. Aquesta iniciativa, donada a conèixer durant la jornada tècnica 'Els reptes de les xarxes de distribució agroalimentària per una logística sostenible', té com a objectiu principal transformar els hàbits de consum de la ciutadania i reforçar el teixit productiu català en un context d'alta competitivitat.

Josep Garcia, Director Executiu del Grup Àpat, ha estat l'encarregat de desvelar els detalls d'aquest projecte, que s'articula al voltant de tres eixos fonamentals: solidaritzar la població amb el sector agrícola, millorar la sostenibilitat alimentària i potenciar l'economia local. "Hem de generar orgull pel nostre producte i per la nostra manera de produir, perquè consumir productes de proximitat no només beneficia els pagesos i productors locals, sinó que també contribueix a una economia més resilient i sostenible", ha destacat Garcia durant la seva intervenció. El directiu també ha subratllat la importància d'aprofitar que "el 2025 Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia" per impulsar aquest tipus d'iniciatives.

Plataformes digitals per apropar productors i consumidors

La jornada celebrada a Vic ha comptat amb la participació de diversos projectes que ja treballen en l'àmbit de la distribució i venda de proximitat. Experiències com Terra Pagesa, La Diligència o Ecologístics han compartit les seves estratègies de comercialització i distribució conjunta, mentre que iniciatives com Arrels Market Place, Agrobotigues.coop i Botigues Km0 han il·lustrat com les noves tecnologies i plataformes digitals poden facilitar la connexió directa entre qui produeix i qui consumeix.

Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha insistit en la necessitat d'avançar cap a models alimentaris més sostenibles. "Hem de pensar com ens alimentarem en les properes dècades. No podem seguir produint com fa vint anys. Necessitem models més eficients, sostenibles i competitius", ha afirmat durant la seva intervenció. Ordeig també ha anunciat que el Govern està treballant en una mesura perquè el 50% de la compra pública d'aliments provingui de productors locals, una iniciativa que podria dinamitzar significativament el sector agroalimentari català.

Reptes logístics i col·laboració sectorial

L'acte ha finalitzat amb una taula rodona centrada en els desafiaments organitzatius que afronta el sector per impulsar estratègies de comercialització conjunta. Els participants han coincidit que, malgrat els obstacles logístics i estructurals existents, la col·laboració entre productors, distribuïdors i institucions resulta indispensable per garantir la viabilitat econòmica i ambiental de l'agroalimentació catalana a mitjà i llarg termini.

En aquest marc, la Fundació Orgull Alimentari es posiciona com una entitat que aspira a liderar aquesta transformació, donant visibilitat i suport als productors locals, promovent l'excel·lència dels aliments de proximitat i fomentant una cultura de consum més conscient entre la població catalana.