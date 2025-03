El centre d’atenció per a temporers de Lleida, a contrarellotge

Imatge virtual de com serà el centre d’atenció per a temporers a la partida de la Caparrella.

El govern municipal de Lleida va anunciar el gener passat que per a la campanya de la fruita d’aquest estiu tindria llest el Centre d’Acolliment de Temporers a la partida de la Caparrella per allotjar 32 treballadors, però haurà de tramitar-lo i construir-lo a contrarellotge si vol complir aquest calendari. I és que el projecte es trobava fins fa uns dies en exposició pública i ara està en fase d’aprovació inicial, per la qual cosa encara ha de sortir a licitació, adjudicar-se i construir-se i els plecs de condicions preveuen que només per a aquest últim pas siguin necessaris 5 mesos de treballs.

La comissió d’Acció i Innovació Social del passat 15 de gener va aprovar inicialment el projecte, que està pressupostat en 539.000 euros, i el govern municipal va començar la tramitació d’urgència perquè el centre estigués construït al juny i va posar a exposició pública per un període de 15 dies. Tanmateix, el cap de servei d’Obra Pública va emetre un informe assenyalant que faltava publicar diversos documents del projecte i es va aprovar per decret obrir un nou termini d’exposició pública de 15 dies més. L’endemà, el grup municipal d’ERC va presentar al·legacions assenyalant que faltaven documents i que el termini de 15 dies d’exposició és inferior al fixat per llei, ja que hauria de ser de 30 dies. Una al·legació que va ser rebutjada el 25 de febrer ja que després de l’informe del cap de servei es van incloure els documents que faltaven i es va prorrogar el període d’exposició uns altres quinze dies.

Dos setmanes després de resoldre aquestes al·legacions el projecte encara està pendent de ser aprovat definitivament i sortir a licitació. Val a recordar que aquest equipament serà per als treballadors de la campanya agrària que vinguin amb contracte. Paral·lelament, la Paeria preveu allotjar a l’hotel de l’estació les persones sense papers que vinguin a l’estiu.