Camarasa, capital de la mel dos caps de setmana

Camarasa celebrarà la primera edició de la jornada apícola El gust de l’or dolç de la Noguera, els caps de setmana del 5 i 6 i 12 i 13 d’aquest mes, organitzada per l’ajuntament i Apicultors Lleidatans Associats (ALLA). Josep Maria Inglés i Miquel Cantons, membres de l’entitat, van explicar que s’emmarca en la iniciativa 12 mesos, 12 paisatges de la Generalitat, que aquest mes té com a protagonista la mel. En la jornada hi haurà apivisites, unes visites guiades per conèixer la tasca dels apicultors, i l’acte estrella serà el showcooking de cuiners locals. Durant tot el mes, restaurants de la zona oferiran plats elaborats amb mel. La iniciativa busca impulsar el turisme de qualitat al municipi. L’alcaldessa, Elisabet Lizaso, va dir que les jornades convergeixen amb el seu projecte turístic i de repoblació.