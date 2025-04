L’adequació entre oferta i demanda fa preveure un 2025 de preus estables en el pollastre

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El sector avícola de carn afronta aquest any amb “tranquil·litat total i absoluta davant una estabilitat mai vista”. Així ho explica el president de la Federació Avícola Catalana, Joan Anton Rafecas. La raó és que la producció, afirma, es manté alineada i estable respecte a la demanda, la qual cosa fa augurar una estabilitat al mercat.

A més, l’evolució del consum està jugant a favor de la producció. D’una banda, el consumidor espanyol està apostant per la carn de pollastre, que també es veu recolzada per la demanda de turistes. “L’any passat van arribar més de 90 milions de turistes a l’Estat i el pollastre, igual que els ous, són dos productes indispensables per a la restauració”, destaca.

D’aquesta manera, l’avicultura confia, “si no existeixen problemes que trenquin la dinàmica prevista”, a poder mantenir el balanç positiu del 2023 i 2024, quan “el preu es va mantenir en nivells raonables gairebé sempre per sobre dels costos de producció”, destaca Rafecas. El preu del pollastre, com els ramaders en general, està marcat per moments al llarg de l’any que poden situar-se per sota de la rendibilitat que ha de ser compensat pels millors moments del mercat.

Aquesta situació és molt diferent de la que es va viure entre els anys 2020 i 2021, que van ser “desastrosos”, segons qualifica la Federació. La crisi del coronavirus, el confinament i el tancament al turisme es van traduir en un enfonsament del consum en l’hostaleria i, amb això, un clar desajust entre l’oferta de les granges de tot l’Estat davant un consum clarament insuficient.

Malgrat aquest context favorable, el sector encara l’any amb preocupació i incertesa per les propostes de reglament que vol introduir la Comissió Europea. La FAC s’oposa a les noves iniciatives legislatives comunitàries que, “sota el paraigua d’una suposada millora del benestar animal, ja sigui en granja o en transport, impliquin una pèrdua de competitivitat de les empreses i, per tant, de la capacitat productiva del sector català”.

“Des de fa temps, els productors catalans treballen per a una progressiva millora del benestar de les aus, com un factor imprescindible per garantir la qualitat dels seus productes. Tanmateix, aquesta millora ha de ser compatible amb el manteniment del teixit productiu i la seua rendibilitat”, afirma la FAC.

Segons dades de la Federació, Lleida produeix anualment un total de 118.297 tones de carn d’ocell de corral, fet que representa el 33,2 per cent del total de Catalunya, mentre que d’aquí surten 590 milions d’ous, el 47,6 per cent del total de la producció catalana.