Illa afirma que Catalunya pot sortir reforçada arran dels aranzels dels EUA

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar ahir que hi ha elements que indiquen que Catalunya pot sortir reforçada de la crisi dels aranzels dels Estats Units: “De pitjors n’hem sortit”, va asseverar. Així es va pronunciar després de mantenir una reunió amb representants del sector agroalimentari per analitzar els efectes de la guerra comercial. El president els va recordar que el Govern ha posat a disposició 1.500 milions per pal·liar els efectes de la guerra comercial, i va afegir que el seu Executiu posarà tants recursos com faci falta per protegir el sector productiu català.

A la reunió van assistir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i representants de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (Fecic), l’Associació Empresarial Càrnica (Anafric), la Federació de Cooperatives Agràries (FAC), l’Associació d’Elaboradors de Cava (Aecava) i l’Associació Vinícola Catalana (AVC). També del Clúster Food Retail, la Federació DOP i IGP, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i Afrucat.

En els últims dies Illa s’ha reunit amb els sectors més afectats com el farmacèutic, l’automobilístic i l’agroalimentari.