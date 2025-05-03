AGRICULTURA
Arranca la collita de cirera al Baix Segre amb bones perspectives
Malgrat alguns problemes amb l’arrelat dels fruits i la pedra de l’abril. L’acord amb la Xina per a l’exportació, una oportunitat per als agricultors
La recol·lecció de les primeres cireres ja s’ha iniciat a la zona del Baix Ebre, on les previsions inicials apunten a una bona collita en general, sempre que les condicions meteorològiques continuïn sent favorables. Així ho va afirmar ahir Francesc Pena, productor de Seròs, que va explicar que malgrat que hi ha hagut alguns problemes d’arrelat dels fruits, en general la qualitat seran bastant bona i recolliran més cireres que la mitjana dels últims anys. “En aquesta finca –situada entre la Granja d’Escarp i Seròs– esperem recollir uns 10.000 quilos de cireres aquesta campanya, que és per sobre dels 8.000 o 9.000 que havíem estat recollint en els últims cinc anys”, va afirmar Pena, que va afirmar que les últimes pluges no han afectat de manera significativament negativa els fruits. En altres zones del Baix Segre com Aitona, s’espera que la collita de cireres arranqui d’aquí a un parell de setmanes.
Respecte a les repercussions que podrien tenir els efectes de les tempestes de pedra de mitjans d’abril a la producció lleidatana, va considerar que “afectarà finques concretes, però no d’una manera generalitzada perquè la superfície que va resultar danyada va ser un 0,1 per cent del total” a la demarcació, segons va xifrar aquest agricultor.
Pena també va celebrar l’acord subscrit entre el ministeri d’Agricultura i el Govern xinès per permetre per primera vegada l’exportació de cireres fresques al gegant asiàtic, un mercat estratègic amb prop de 1.400 milions de consumidors. “És una gran oportunitat i nosaltres ja hem completat els tràmits administratius per poder vendre els nostres productes”, va afirmar. En aquest sentit, va explicar que la gran competència per a les cireres al sud-est asiàtic són els Estats Units, però la guerra comercial iniciada per l’administració de Donald Trump podria ser-los beneficiosa i obrir les portes “als productes catalans”.
Lleida compta, segons les últimes dades publicades per la conselleria d’Agricultura, de l’any 2023, amb una superfície de 922 hectàrees de cirerers, 712 de les quals, productives. En el conjunt de Catalunya hi ha un total de 2.618 hectàrees.