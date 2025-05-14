BIODIVERSITAT
Els senglars deixen sense llavors els camps de panís del pla de Lleida
Els cabirols danyen les plantacions de fruiters al menjar brots dels arbres. UP amenaça la Generalitat amb mobilitzacions si no reprèn el control cinegètic
La superpoblació de les tres principals espècies d’herbívors nocives per al tipus d’agricultura que es desenvolupa a Lleida, el conill, el senglar (omnívor de predomini vegetal) i el cabirol, està intensificant i ampliant els seus desperfectes a les explotacions: comencen a donar-se episodis de senglars que fan forats solc a solc als camps acabats de sembrar de panís i els netegen de llavor i, també, de plantacions de pomeres, amb una producció que es veurà seriosament minvada després de menjar-se els cabirols bona part dels brots que es convertirien en fruits.
Aquests nous danys es detecten en un escenari d’augment del nombre de parcel·les afectades per danys d’animals, que van superar les 2.000 a Lleida en el primer trimestre d’aquest any.
En el cas del panís, suposen que els senglars s’han menjat el marge que l’agricultor podria treure amb la collita: sembrar costa uns 2.400 €/ha sense incloure les hores però sí l’herbicida, i caldria fer-ho dos vegades abans d’afegir-li costos com el de l’aigua (de 1.200 a 1.500 €/ha en sistemes com el Segarra-Garrigues), l’adob (500 €/ha) o la recol·lectora (150 €/ha), entre d’altres.
“No surt a compte fer la segona sembra”, van coincidir ahir els dirigents d’UP (Unió de Pagesos) Néstor Serra i Ramon Camps, que juntament amb Joan Guitart van advertir la Generalitat que, en cas de no reprendre les mesures per reduir la superpoblació de conills després del final de l’emergència cinegètica a Lleida el 30 d’abril, convocaran mobilitzacions. “Si no actuen hi haurà conseqüències al carrer”, va dir Serra.
Fonts de la Conselleria d’Agricultura, que està ultimant un Pla de Control Poblacional del conill, van negar la inacció que li atribueix UP. “No podem fer-nos càrrec de tot”, va anotar Guitart, que va cridar l’atenció sobre l’elevat nombre d’accidents de circulació que generen aquestes tres espècies. Les dades del Servei Català de Trànsit indiquen que a Lleida hi va haver 1.629 accidents (amb 56 ferits lleus) amb animals implicats el 2023 i 1.809 (amb 70 de lleus, tres de greus i una víctima mortal) el 2024.
Més de 22.000 guineus abatudes en nou anys
Les narratives sobre la superpoblació d’espècies com el conill, el senglar i el cabirol, els seus efectes secundaris i les dificultats per atallar-les solen obviar una dada de domini públic. Surt a l’Anuari de Gestió Forestal del ministeri d’Agricultura: entre 2014 i 2022, els nou anys anteriors a l’emergència cinegètica a Lleida, es van abatre a la demarcació 22.684 exemplars de guineu, el principal depredador d’aquestes tres espècies a falta d’altres com llops, ossos i linxs. Mengen entre 500 grams i un quilo de carn al dia, un pes no gaire diferent del conill mitjà.