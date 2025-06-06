La potència del sector porcí: de Lleida al món
Interporc destaca la potència de Ponent com una de les puntes de llança del sector gràcies a ramaders, integradores i cooperatives, la Universitat de Lleida, centres de recerca com l’IRTA o el Grup de Sanejament Porcí.
Un agricultor supervisa una panotxa de panís en un cultiu d’Alcarràs. Un conductor carrega pinso en una fàbrica de Lleida. Un veterinari, exalumne de la Universitat de Lleida, supervisa una granja de truges a Soses, mentre excompanys de promoció ho fan en una de transició de mamellons a Juneda. Un granger cuida els engreixos a Llardecans. Un operari entra a l’escorxador a Mollerussa. Un equip comercial fa una videoconferència amb un client de Corea del Sud. Un jove surt del gimnàs i compra carn de porc de Lleida en un supermercat de Barcelona. Un plat d’alta gastronomia amb llom de porc és degustat en un restaurant de Tòquio.
Aquesta seqüència és una ficció per a la introducció d’aquest reportatge; però podria ser realitat. L’esforç i la professionalitat del sector porcí a Lleida han convertit Catalunya i la comunitat veïna de l’Aragó en els dos motors agroalimentaris de referència d’Espanya i del Sud d’Europa. El sector porcí -a vegades tant invisible i treballador- comença amb un gra de panís a casa nostra, amb la feina en una granja i acaba arreu del món. S’ha convertit en un sector de valor afegit, indispensable per a l’economia de Catalunya, Espanya i del món: avui ser granger, veterinari o comercial va més buscat que mai.
Lleida és la referència agroalimentària de Catalunya, d’Espanya i d’Europa; també en ramaderia porcina. Agafem perspectiva i fem un zoom-in: Espanya representa el 29% del cens porcí de la UE; Catalunya és la segona comunitat autònoma en cens porcí, un 23%, just per darrere de l’Aragó amb un 28,9%; i la primera en transformació càrnia amb un 38,98% de quota. Lleida és la primera província amb un 58% del cens porcí de tot Catalunya.
Però més enllà d’aquestes grans xifres i magnituds, hi ha una sèrie d’aspectes que han convertit la ramadera i la indústria càrnia porcina en un sector líder i professionalitzat: la inversió en I+D+i per part d’empreses privades; els programes, la transferència de coneixement, els itineraris formatius de centres universitaris com la UdL, la investigació de centres com l’IRTA o grups de treball entre diferents empreses o un equip de veterinaris que vetlla per la bioseguretat en granges com el Grup de Sanejament Porcí.
Un sector líder en sostenibilitat
En l’àmbit de la sostenibilitat ambiental, però també la social, el sector porcí destaca per haver fet grans passos endavant. Passos sòlids i ferms. El director d’Interporc (l’organització interprofessional del porcí de capa blanca), Alberto Herranz, assenyala que la disminució dels gasos d’efecte hivernacle són una constant. Segons les dades disponibles, a nivell industrial el sector ha aconseguit reduir un 43,6% les emissions per cada porc entre 1990 i 2022. Si tenim en compte només les emissions d’amoníac per cada animal, la reducció s’intensifica fins al 49%. “Tot és gràcies als ramaders, a les empreses integradores, cooperatives i a les indústries de la carn; tenim els millors estàndards productius d’Europa”, indica Herranz, tot assegurant que el sector porcí només representa un 2,58% de les emissions d’efecte hivernacle d’Espanya.
En aquest sentit, Interporc ha analitzat amb experts del sector agroalimentari com evoluciona l’activitat porcina –a nivell primari i a nivell industrial– a l’Estat espanyol. Ho ha fet en el llibre titulat “Els reptes del sector porcí espanyol”, editat conjuntament amb Cajamar. A continuació, destaquem algunes de les aportacions més destacades.