Indignació pel suïcidi d’un pagès aragonès símbol de la lluita del camp

Un centenar de pagesos acompanyats per una desena de tractors es van concentrar ahir davant l’edifici d’Hisenda a Lleida convocats per diferents associacions per guardar un minut de silenci en honor a un jove agricultor de Saragossa, David Lafoz, que va decidir dimarts treure’s la vida als 27 anys. Natural de Belchite, el jove s’havia convertit en un referent de la lluita del camp aragonès al dirigir les protestes que van esclatar el 6 de febrer del 2024 i plantar el seu tractor a la porta del Parlament d’Aragó, enclavat al palau de La Aljafería, on es van produir greus aldarulls entre els agricultors i la policia.

Des del Gremi de la Pagesia van denunciar que la seua mort va ser causada per la persecució que va patir per part de l’administració, derivada del seu activisme en defensa del sector. Des del Gremi, Jordi Ginebrada va parlar de “repressió administrativa i política”. Durant la concentració, es va llegir un manifest en el qual van denunciar la “burocràcia salvatge, les inspeccions i l’assenyalament que pateixen els que treballen i cuiden la terra” per part d’“uns polítics que no han trepitjat en la seua vida el camp”. Els concentrats van recordar també els dos ramaders que van morir durant l’incendi que es va desencadenar a la Segarra.