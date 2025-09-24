AGRICULTURA
Ordeig estableix aliances amb centres dels Estats Units
Referents quant a agricultura i ús de l’aigua. Acords de la Generalitat i l’IRTA amb la Universitat de Califòrnia
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, encapçala una delegació catalana que participa en una visita oficial a Califòrnia per intercanviar coneixements i projectes amb centres referents en l’àmbit de la investigació en agricultura i ús eficient de l’aigua. Està acompanyat, entre d’altres, pel director general de l’Institut de Recerca i Tecnològia Agroalimentàries (IRTA), Josep Usall, que des de finals dels vuitanta col·labora amb la Universitat de Califòrnia per millorar la gestió de l’aigua als territoris de clima mediterrani.
Grans reptes del sector
“L’objectiu d’aquest viatge és explorar i concretar possibilitats de col·laboració més enllà de les establertes, que ens serveixin per avançar, entre altres, en el que és un dels grans reptes del sector i una qüestió prioritària del Govern: la modernització del reg”, va explicar Ordeig. Agricultura, mitjançant l’IRTA, i la divisió d’Agricultura i Recursos Naturals de la Universitat de Califòrnia han subscrit un memoràndum d’entesa respecte als principals reptes a prioritzar en l’àmbit de la investigació i la innovació dels sistemes alimentaris en territoris de clima mediterrani, com Califòrnia i Catalunya però també parts de Xile, de l’Argentina, Sud-àfrica, Austràlia i nombrosos països de la conca mediterrània. Les regions mediterrànies s’escalfen un 20% més ràpidament que la mitjana mundial.