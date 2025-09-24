EMPRESES
Pomona produeix 1,5 milions de quilos de fruita
Pomona Fruits, amb una superfície de cultiu de 30 hectàrees, produeix 1.500.000 quilos de pomes i peres ecològiques i comercialitza entre un 50 i un 60 per cent de la producció en botigues ecològiques especialitzades de tot Catalunya, així com entre un 20 i un 30% a la resta de l’Estat. Una part de la producció de peres ecològiques, entre un 10 i un 15%, viatja a Alemanya i Dinamarca quan els productors locals han finalitzat la comercialització de la seua producció. Té una plantilla d’una dotzena de treballadors i arriba a la trentena en període de recol·lecció de la fruita. Així ho va explicar l’empresa al subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, que va visitar les instal·lacions d’Ivars d’Urgell. Pomona Fruits ha estat premiada recentment pel ministeri d’Agricultura que dirigeix Luis Planas per la seua excel·lència a la innovació en l’activitat agrícola.